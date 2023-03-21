Издание «Независимая газета» сообщает, что комитет по вопросам энергетики в составе Государственной думы рассматривает компенсацию убытков компании «Газпром», половина которой принадлежит государству, за счёт россиян. Имеется в виду повышение тарифов на газ.
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Дело в том, что компания имела основной доход не за счёт внутренних поставок, а внешних, в том числе экспортируя газ странам европейского континента. Лишившись ряда контрактов с представителями зарубежья, «Газпром» столкнулись с падением доходов.
Ещё один важный момент, из-за которого пересмотр тарифов на газ становится возможным, это субсидирование внутреннего рынка за счёт внешнего. Россияне платили за газ дешевле, чем должны были, а компенсировалось это за счёт зарубежного экспорта. В сложившихся реалиях никакой компенсации не происходит.
Глава комитета Павел Завальный считает актуальным решение, в ходе которого цены на газ поднимутся для всех потребителей, за исключением обычного населения. В таком случае объектам промышленности и бизнесу придётся платить больше.