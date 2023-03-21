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Украинские БПЛА атаковали Крым: были слышны взрывы возле аэродрома
Местные власти сообщают об отражении атаки.
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В российских Telegram каналах распространилась информация о том, что в крымском городе Джанкой были слышны взрывы, предположительно от украинских беспилотных летательных аппаратов. Украинские средства массовой информации указывают на взрывы в районе аэродрома, который мог быть целью атаки.

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Позже появились фотографии сбитых беспилотников на улица города, а глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о работе противовоздушной обороны. Игорь Ивин, занимающий должность главы администрации Джанкоя, заявил о повреждении одного жилого дома и продуктового магазина. По словам Аксёнова, последствия атаки оцениваются, а пострадавшим компенсируют ущерб.

Вполне вероятно, что звуки взрывов в районе Джанкойского аэродрома говорит о попытках нанести удары по нему. И так как информация насчёт ударов по объекту отсутствует, можно предположить, что она не увенчалась успехом. Есть информация о том, что наведением целей для украинских беспилотников занимался американской самолёт-разведчик Boeing P-8 Poseidon.

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Ранее Сергей Аксёнов отчитался об усилении обороны крымского полуострова. По его словам, все возможные меры предприняты и основные объекты жизнеобеспечения, в их числе и логистические, надёжно защищены, а Крыму ничего «глобального» не угрожает.

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