Этот момент назвали вырванный из контекста и уточнили в посольстве.

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18 марта польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский сообщил французскому изданию LCI, что его страна, в случае поражения Киева в сражениях с Россией, будет вынуждена вступить в боевые действия. По крайней мере, такую информацию распространили изначально.

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Посольство Польши во Франции уточнило заявление своего посла, объяснив, что его слова вырваны из контекста. На самом деле Ян Эмерик Росцишевский рассуждал о необходимости продолжить поддержку Украины, объясняя потенциальную угрозу украинского конфликта для стран европейского континента. Насчёт вступления Польши в боевые действия информация тоже искажена: он лишь сказал, что возможный исход поражения Киева - вовлечения в сражения стран Прибалтики и Восточного фланга НАТО, куда входит Польша.

Во время разговора с журналистами издания LCI, польский посол говорил зрителям, что за эскалацией конфликта стоит Россия, а не североатлантический альянс. Аргументирует он это тем, что основную напряжённость в конфликт внесла именно Россия.

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Ранее была новость о том, что НАТО планирует укрепить восточный фланг альянса, задействовав в этом 300 тысяч военнослужащих, которые придут на помощь союзникам в случае распространения боевых действия за пределы Украины.