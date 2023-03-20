18 марта польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский сообщил французскому изданию LCI, что его страна, в случае поражения Киева в сражениях с Россией, будет вынуждена вступить в боевые действия. По крайней мере, такую информацию распространили изначально.
реклама
Посольство Польши во Франции уточнило заявление своего посла, объяснив, что его слова вырваны из контекста. На самом деле Ян Эмерик Росцишевский рассуждал о необходимости продолжить поддержку Украины, объясняя потенциальную угрозу украинского конфликта для стран европейского континента. Насчёт вступления Польши в боевые действия информация тоже искажена: он лишь сказал, что возможный исход поражения Киева - вовлечения в сражения стран Прибалтики и Восточного фланга НАТО, куда входит Польша.
Во время разговора с журналистами издания LCI, польский посол говорил зрителям, что за эскалацией конфликта стоит Россия, а не североатлантический альянс. Аргументирует он это тем, что основную напряжённость в конфликт внесла именно Россия.
Ранее была новость о том, что НАТО планирует укрепить восточный фланг альянса, задействовав в этом 300 тысяч военнослужащих, которые придут на помощь союзникам в случае распространения боевых действия за пределы Украины.