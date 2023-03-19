Ежедневная газета «Нодон синмун», издаваемая Трудовой партией Кореи(единственная и правящая партия КНДР) сообщает, что 800 тысяч северокорейских граждан записались в армию для возможной конфронтации с Соединёнными Штатами Америки. Газета называет действия добровольцев решимостью по «искоренению американских империалистов и их марионеток-предателей»
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Такой шаг со стороны добровольцев означает, что они готовы в любой момент вернуться на регулярную службу сейчас или сделать это в течение дня с момента запроса. Вполне вероятно, что сотрудников государственных предприятий и служб могли обязать записаться добровольцами. Стоит отметить, что в Северной Кореи действует срочная служба, по которой мужчины служат 10 лет, а женщины 3 года.
Призывная кампания КНДР - реакция на совместные учения Южной Кореи с Соединёнными Штатами Америки под наименованием «Щит свободы», которые начались 13 марта. На следующий день после объявления учений вышеуказанная газета заявила, что таким образом государства провоцируют ядерную войну и их происки больше нельзя игнорировать, так как они фактически посягают на суверенитет КНДР.
Газета подчеркнула, что реакция молодёжи по содействию партии в сражении с Соединёнными Штатами Америки показатель того, как патриоты могут достичь решимости для искоренения «фанатиков войны» и объеденения Корейского полуострова.