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Путин объяснил журналистам почему боевые действия с Украиной не начались ещё в 2014 году
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Российскому президенту Владимиру Путину в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» задали вопрос не стоило бы проводимые сейчас действия начать ещё в 2014 году, ведь тогда Украина ещё не получала такую поддержку от запада. Путин ответил, что тогда Россия рассчитывала на «мирное урегулирование» ситуации с Донбассом.

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Российский президент подметил, что тогда российская экономика была не готова к боевым действиям. Сейчас же, по его словам, импортозамещение работает, а количество имеющегося зерна увеличилось, не уточняется за счёт чего. Он также иронично заявил, что несмотря на ожидания противника, «у нас ничего не рухнуло, всё работает»

На момент 2014 года Россия была не готова и в плане военно-промышленного комплекса. Владимир Путин добавил, что тогда у России не было гиперзвукового оружия, которое сейчас хоть и есть, но активно не используется. Он уточнил, что речь не только о гиперзвуковом оружии, но и о других современных системах, которых не было 9 лет назад.

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Исходя из заявленного выше, можно сделать вывод, что на протяжение 9 лет Россия проводила активную подготовку на случай возникновения среди политического руководства мыслей о проведении боевых действий.

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#россия #украина #путин #путинизм
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