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НАТО видит необходимость отправить 300 тысяч военных к границам с Россией
Но не факт, что планы воплотят в реальность.
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Издание Politico сообщает, что НАТО планирует увеличить боеспособность восточного фланга североатлантического альянса путём размещения там дополнительной живой силы. Это позволит как можно быстрее направить союзникам помощь, если вдруг появится необходимость.

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Главная цель такой идеи - воспрепятствовать возможному расширению амбиций России за пределы украинских границ. Нюанс в том, что для реализации плана нужен отклик государств-членов альянса, а с этим могут возникнуть проблемы.

Боеспособность армий некоторых государств-участников НАТО на фоне военных поставок в Украину хоть и не стоит под угрозой, но ограничилась в минимальные пределы для обеспечения национальной безопасности. Проще говоря, свободные ресурсы для укрепления восточного фланга нужно найти и если для Соединённых Штатов Америки это не проблема, то у относительно небольшого европейского государства могут возникнуть трудности.

Politico цитирует бывшего американского военного чиновника, который приводит аналогию с корпоративной вечеринкой: «Если нет того, кто готовит еду и не скажет что взять с собой, все принесут чипсы, потому что чипсы легко достать и они дешёвые»  

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Впрочем, в истории НАТО уже были случаи, когда нужно было направить большое число ресурсов в определённую точку. Только вот с учётом необходимости обеспечивать Украину оружием, ситуация для североатлантического альянса усложняется.

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#россия #украина #нато
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