Но не факт, что планы воплотят в реальность.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание Politico сообщает, что НАТО планирует увеличить боеспособность восточного фланга североатлантического альянса путём размещения там дополнительной живой силы. Это позволит как можно быстрее направить союзникам помощь, если вдруг появится необходимость.

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Главная цель такой идеи - воспрепятствовать возможному расширению амбиций России за пределы украинских границ. Нюанс в том, что для реализации плана нужен отклик государств-членов альянса, а с этим могут возникнуть проблемы.

Боеспособность армий некоторых государств-участников НАТО на фоне военных поставок в Украину хоть и не стоит под угрозой, но ограничилась в минимальные пределы для обеспечения национальной безопасности. Проще говоря, свободные ресурсы для укрепления восточного фланга нужно найти и если для Соединённых Штатов Америки это не проблема, то у относительно небольшого европейского государства могут возникнуть трудности.

Politico цитирует бывшего американского военного чиновника, который приводит аналогию с корпоративной вечеринкой: «Если нет того, кто готовит еду и не скажет что взять с собой, все принесут чипсы, потому что чипсы легко достать и они дешёвые»

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Впрочем, в истории НАТО уже были случаи, когда нужно было направить большое число ресурсов в определённую точку. Только вот с учётом необходимости обеспечивать Украину оружием, ситуация для североатлантического альянса усложняется.