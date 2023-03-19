Связано это с открытием пунктов вербовки по всей России.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Известно, что с момента начала агитационной работы в российских тюрьмах ЧВК «Вагнер» удалось пополнить личный состав, однако позже заключённых перестали принимать на службу. Для того, чтобы как-то компенсировать имеющиеся потери и наращивать количество бойцов, Евгений Пригожин сообщил об открытии пунктов вербовки по всей территории России.

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В Telegram канале Евгения Пригожина его спросили как проходит подготовка новых бойцов частной военной компании с момента открытия вербовочных пунктов. Он ответил, что его организация не ожидала такого наплыва людей: среднее количество рекрутов от 500 до 800 человек в день. Бывали дни, когда число доходило до 1 200 человек в день.

Евгений Пригожин упомянул, что каждый рекрут сдаёт нормативы и в большинстве случаев физическая подготовка добровольца позволяет сдать их с первого раза. Кто не сдаёт с первого раза, тому предлагают посещать спортзал и через 2 - 3 недели повторно пересдать нормативы, после чего рекрута отправляют в так называемые «подготовительные лагеря»

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Основатель ЧВК «Вагнер» рассчитывает, что уже к середине мая численность наёмников достигнет 30 тысяч человек.