На фоне частичной мобилизации в России некоторые жители решили выехать за пределы страны. Кто-то как турист, а кто-то ходатайствуя о политическом убежище. Издание The Guardian рассказало о том, что Соединённые Штаты Америки начали депортировать россиян, бежавших от мобилизации и просивших политическое убежище.
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Они ссылаются на данные адвоката, который представлял мужчину из России, приехавшего в штаты через Мексику. Россиянин хотел получить политическое убежище, опираясь на угрозу быть мобилизованным против его воли. Однако Иммиграционная и таможенная полиция Соединённых Штатов Америки не удовлетворила его просьбу, объясняя, что угроза отправки на службу не является основанием для получения политического убежища. Аналогичное решение адвокат получил по делам ещё трёх своих клиентов.
С момента 24 февраля 2022 года Администрация президента Соединённых Штатов Америки приостановила депортацию жителей Украины, России и Беларуси из штатов, но сейчас постепенно отказывается от такой политики.
Выдворение будет происходить по правилам страны, принимающей беглецов. Теперь непонятно что ждёт граждан России, которые получили повестку, но бежали из страны.