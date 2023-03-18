К 2026 году страна хочет поставлять своё топливо в Европу.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Отказ европейских стран от российских ресурсов никак не убирает их потребность, поэтому создание аналогичного импорта как никогда будет кстати. Украинское правительство, конкретно Министр энергетики Герман Галущенко, заявил о планах Украины к 2026 году начать поставку ядерного топлива в Европу, заменив в этом Россию.

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Украинский министр сообщил, что «Энергоатом» получит лицензию на промышленное производство хвостовиков уже в этом году, в следующем будет идти речь об изготовлении головок топливных кассет также в промышленных масштабах. Всего за три года украинцы планируют запустить свою линию по производству ядерного топлива, которая пойдёт на импорт европейским странам. Делается это совместно с американской компанией Westinghouse, сотрудничество с которой налажено ещё в 2011 году.

Основными потребителями российского ядерного топлива являются страны-эксплуатанты ядерных реакторов ВВЭР-440: Чехия, Болгария, Словакия и Финляндия. Именно в эти страны Украина в первую очередь сможет поставлять свой ресурс.

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Не так давно Украина сама закупала российское топливо, но с 24 февраля 2022 год всё изменилось и теперь она использует американское.