реклама
На фоне усиленных военных поставок западных танков Украине, в особенности немецких Leopard, которые уже прибыли в страну и их число со временем будет лишь увеличиваться, Министерство обороны сообщает о подготовке экипажей Т-90М «Прорыв»
Подготовка проходит в тылу на полигоне, где изучаются уязвимые места новых железных противников - «леопардов» и «абрамсов». Танковыми экипажами оттачиваются навыки управления российским танком, а также отрабатывается ведение огня на дистанциях до 4 километров.
На видео выше можно заметить плакат, где инструктор отметил точки, куда нужно целиться танкистам для эффективного устранения противника: переход между башней и орудием, задняя часть башни и нижняя корпуса.
На текущий момент Вооружённые силы Украины обладают не столь большим количеством западных танков, но количество запланированных поставок увеличивается, а время идёт. Только одних, хоть и старых, Leopard-1A5s, Украина может получить в количестве 178 единиц, к ним присоединяться запланированные «танковой коалицией» 90 Leopard 2A6, близко 30 британских Challanger и 31 единица M1 Abrams.