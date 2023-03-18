Уже проходит изучение слабых мест нового железного противника.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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На фоне усиленных военных поставок западных танков Украине, в особенности немецких Leopard, которые уже прибыли в страну и их число со временем будет лишь увеличиваться, Министерство обороны сообщает о подготовке экипажей Т-90М «Прорыв»

Подготовка проходит в тылу на полигоне, где изучаются уязвимые места новых железных противников - «леопардов» и «абрамсов». Танковыми экипажами оттачиваются навыки управления российским танком, а также отрабатывается ведение огня на дистанциях до 4 километров.

На видео выше можно заметить плакат, где инструктор отметил точки, куда нужно целиться танкистам для эффективного устранения противника: переход между башней и орудием, задняя часть башни и нижняя корпуса.

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На текущий момент Вооружённые силы Украины обладают не столь большим количеством западных танков, но количество запланированных поставок увеличивается, а время идёт. Только одних, хоть и старых, Leopard-1A5s, Украина может получить в количестве 178 единиц, к ним присоединяться запланированные «танковой коалицией» 90 Leopard 2A6, близко 30 британских Challanger и 31 единица M1 Abrams.