Они рассчитывают получит «химарсы» уже в этом году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Мариуш Блащак, занимающий должность Министра Национальной обороны Польши, рассказал о планах Польши стать крупнейшей военной силой в Европе. Они активно работают над этим, отправляя старые единицы техники Украине в качестве военной помощи, тем самым открывая себе возможность закупать более современное американское вооружение.

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Польский министр сообщает, что в этом году они ждут от Соединённых Штатов Америки поставку ракетных систем залпового огня M142 HIMARS. Помимо этого Вооружённые силы Польши получат ракеты ATACMS дальностью 300 километров, именно эти боеприпасы неоднократно просила Украина у штатов, но получала отказ. Одну такую единицу техники они планируют разместить на границе с российским городом Калининград.

Оппозиционные силы Польши не одобряют такую политику, вспоминая о забытых культурных ценностях страны. Учитывая мировую тенденцию, когда военные конфликты всё чаще затрагивают Европу, желание польских властей всё больше вкладываться в оборону вполне объяснимо.

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В Государственной думе уже отреагировали: депутат от «Единой России» Андрей Гурулев пообещал в случае такого исхода направить российские ракеты в сторону Польши.