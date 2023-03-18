На какие средства - непонятно.

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Генерал-майор Вальдемарас Рупшис, занимающий пост Командующего Вооружёнными силами Литвы, заявил о намерениях создать «танковый кулак», который их страна сможет показать России. Он объясняет необходимость такого «кулака» географическим положением Литвы - на границе с Россией.

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По расчётам Вальдемараса, если у литовской армии окажется как минимум 50 танков и 17 тысяч военнослужащих, это позволит им создать новую дивизию «Железный волк», включающую три бригады и один танковый батальон. Командующий считает, что при таком раскладе они смогут не только обороняться от потенциального противника в лице России, но и проводить наступательные операции. На текущий момент у страны лишь одна бригада.

Нюанс в том, что численность литовской армии - около 43 тысяч военнослужащих, а бюджет находится на уровне 1,773 миллиардов евро. И учитывая тенденцию с военными поставками Украине, вряд ли кто-то будет иметь сейчас дело до небольшой прибалтийской страны.

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В середине января Командующий Вооружёнными силами Литвы уже рассказывал про планирование новой дивизии к 2030 году. Он уточнял, что это будет никак не механизированное или танковое формирование..