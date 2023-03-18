Пресс-секретарь президента тоже дал свой комментарий.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

17 марта 2023 года стало известно, что Международный уголовный суд утвердил обвинение против российского президента Владимира Путина, выдав ордер на его арест. В теории это означает, что такое лицо при посещении стран, признающих компетенцию суда, обязаны передать его для исполнения решения, что сводит на нет все дипломатические встречи между такими государствами.

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Представительница Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала ситуацию с решением Гаагского суда, заявив, что «мы не сотрудничаем с данным органом», соответственно, его решения - ничтожные.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков присоединился к словам своей коллеге, возмутившись решением Международного уголовного суда, напомнив, что для России его решения не имеют никакой правовой составляющей.

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Зелёным помечены страны, где действуют компетенция МУС

Красным помечены страны, отказавшиеся признавать компетенцию МУС

Оранжевым помечены страны, вышедшие или отказавшиеся в полной мере признавать компетенцию МУССтоит отметить, что Россия отозвало своё признание компетенции Международного уголовного суда в 2016 году. Соединённые Штаты Америки и вовсе не желали подписывать международный акт, пока не увидят его работу, а когда увидели - отозвали ратификацию, опасаясь уголовных дел на своих военнослужащих за иностранные военные операции. Это не отменяет того факта, что всё ещё 123 страны обязаны выдавать Гааге лиц, подлежащих аресту по решению Международного уголовного суда.