Представитель Белого дома считает, это выгодно только России.

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Одним из двенадцати пунктов «мирного плана Китая» было как раз таки прекращение огня. Белый дом, конкретно его представитель Джон Кирби, прокомментировал китайское предложение, выразив своё несогласие с ним.

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Кирби считает, что в теории само предложение звучит разумно и понятно, но на практике оно выгодно только России, так как это лишь заморозит военный конфликт и даст стране зафиксировать «территориальное приобретение»

При этом завершения украинского конфликта не настанет, это лишь даст возможность России восстановить свои силы и начать подготовку к новым этапам, для которых нужен будет лишь формальный повод. Кирби упомянул тот факт, что такие решения, как впрочем и все решения по Украине, не могут приниматься без учёта украинского мнения.

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Ранее Джон Кирби сообщил, что вскоре Соединённые Штаты Америки объявят очередной пакет военной помощи Украине. В своём брифинге он упомянул передачу Польшей советских истребителей МиГ-29, назвав это «суверенным решением» государства, которое никак не отразится на позиции штатов касаемо поставок истребителей F-16.