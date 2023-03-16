14 марта 2022 года Верховная рада Украины объявила, что российские действия на украинских территориях - геноцид украинского народа. Парламент призвал иностранные государства поддержать решение Украины, приняв аналогичные меры.
реклама
Несмотря на это, установлением факта геноцида на международном уровне может заниматься только Организация Объединённых Наций, опираясь на Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и наказании за них.
По итогам проведённого расследования специальной комиссии Организации Объединённых Наций, в том числе исходя из предоставленных украинскими властями улик, международная организация не может признать факт совершения геноцида над украинским народом - об этом сообщил глава комиссии Эрик Моуз.
Он также уточнил, что советует компетентным украинским органам власти продолжить свои расследования для обнаружения следов военных преступлений. Исходя из имеющийся информации, геноцид организация не усматривает.
Официальный доклад Организация Объединённых Наций прозвучал на сайте организации, где можно ознакомиться с текстовыми вариантами всех отчётов специальной комиссии.