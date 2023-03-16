Макрон хочет гарантий, что выделяемые на поддержку средства пойдут европейским оборонным компаниям, а не внеблоковым странам.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание The Telegraph сообщает, что Франция отклоняется от планов Европейского союза по пополнению украинского арсенала артиллерийских снарядов. Страна поставила условие, что все закупленные боеприпасы должны производиться исключительно европейскими государствами, даже если это будет в ущерб скорости военных поставок.

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Известно, что Брюссель имеет совместный план на 2 миллиарда евро, которые должны быть потрачены на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Макрон же считает, что если эти деньги пойдут на европейские компании, то они получат стимул наращивать своё производство.

Нюанс в том, что европейское производство снарядов крайне малое: 10 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Стоит отметить, что во время боевых действий украинская сторона тратит от 3 до 6 тысяч снарядов в день, российская порядка 20 тысяч. При этом приоритетом Украины являются боеприпасы калибра 155-мм, используемые M777, которые в отличие от советского аналога(152-мм) более точные, поэтому огонь «впустую» для его дальнейшей корректировки не так востребован.

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На текущий момент Украина получила 350 тысяч артиллерийских снарядов от Европейского союза с момента 24 февраля 2022 года. Альянс компенсировал 450 миллионов евро странам-участникам союза.