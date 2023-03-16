В списке есть танки, системы ПВО и боеприпасы.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Десятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» прошла 15 марта и в ней приняли участие представители от 51 страны, которые сообщили о своей готовности поддерживать Украину далее. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин отчитался о результатах встречи.

реклама

Как уже сообщалось ранее, Норвегия совместно с штатами передадут Украине две единицы зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Украина уже обладала двумя такими комплексами, один из которых был уничтожен российскими войсками.

Помимо противовоздушной обороны, ряд стран пообещали Украине предоставить немецкие танки Leopard 2A4. Швеция выражает желание поставить десять танков, Испания шесть в ближайшее время и четыре позже.

Канада отправит Вооружённым силам Украине 8 тысяч единиц снарядов калибра 155-мм, 12 зенитных ракет из собственного арсенала. Обещано большое количество боеприпасов для танков Leopard - 1 800 единиц, правда, учебных.

Несмотря на не самый большой пакет обещаний, встреча хотя бы соответствовала ожиданиям, если сравнивать девятый «Рамштайн», где Украина рассчитывала получить ракеты дальнего действия и западную авиацию.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщает, что на текущий момент приоритетами североатлантического альянса является поставка Украине систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.