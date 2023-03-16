Десятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» прошла 15 марта и в ней приняли участие представители от 51 страны, которые сообщили о своей готовности поддерживать Украину далее. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин отчитался о результатах встречи.
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Как уже сообщалось ранее, Норвегия совместно с штатами передадут Украине две единицы зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Украина уже обладала двумя такими комплексами, один из которых был уничтожен российскими войсками.
Помимо противовоздушной обороны, ряд стран пообещали Украине предоставить немецкие танки Leopard 2A4. Швеция выражает желание поставить десять танков, Испания шесть в ближайшее время и четыре позже.
Канада отправит Вооружённым силам Украине 8 тысяч единиц снарядов калибра 155-мм, 12 зенитных ракет из собственного арсенала. Обещано большое количество боеприпасов для танков Leopard - 1 800 единиц, правда, учебных.
Несмотря на не самый большой пакет обещаний, встреча хотя бы соответствовала ожиданиям, если сравнивать девятый «Рамштайн», где Украина рассчитывала получить ракеты дальнего действия и западную авиацию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщает, что на текущий момент приоритетами североатлантического альянса является поставка Украине систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.