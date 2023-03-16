Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии.

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Американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии(самая престижная журналистская награда в Соединённых Штатах Америки), рассказал об обстоятельствах, при которых штаты могут напрямую вмешаться в боевые действия Киева с Москвой.

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Он отметил, что несмотря на военную помощь со стороны штатов, в том числе содействие в отправке американских добровольцев, предоставление опытных военных советников, Соединённые Штаты Америки напрямую не вступают в конфронтацию с Россией. Однако это возможно в случае развала Украины и решительного успеха России, но с минимальным шансом. «Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю. Мне кажется, мы не готовы», — сказал Херш, подчёркивая, что Россия ещё задействовала далеко не все свои силы. При этом Киев находится в невыгодном положении: на Западе сомневаются в возможностях ВСУ наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Если Киев ослабнет, возможен шквал критики в отношении США и Европы за то, что они медлили с углублением программ подготовки и поставками оружия. В этом случае, по мнению Херша, речь может зайти о том, что США станут не косвенным, а прямым участником конфликта.

По словам Херша, в Белом доме такой вариант практически не учитывают, но он есть. Если такое и произойдёт, то явно в составе всего североатлантического альянса или отдельных его восточных участников, которые будут отправлять личный состав на украинские позиции.

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Недавний инцидент, в ходе которым российским истребителям Су-27 удалось обезвредить американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах Чёрного моря, особенно прибавляет такому исходу настороженности. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм даже призвал военное руководство сбивать российскую авиацию, которая препятствует работе американской.