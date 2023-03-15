Министерство обороны Франции распорядилось начать общевойсковые учения Orion 23, в которых 20 тысяч военнослужащих будут находиться в условиях ведения городских боёв высокой интенсивности. Участие примет пехота, флот, авиация и даже кибер-войска. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал учения самыми амбициозными.
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Уже появились первые кадры с учений и они ставят под сомнения слова Себастьяна Лекорню. На видео можно заметить, как французские военнослужащие отрабатывают тактику, однако они даже не удосужились оцепить территорию и убрать людей, которые с недопониманием наблюдали за картиной.
Стоит надеяться, что французская армия во время учений в воздухе или на воде всё-таки побеспокоится о гражданских суднах и не станет отрабатывать удары или опасные манёвры в их присутствии.
Франция имеет достаточно небольшой боевой опыт за последние года. Последнее крупное их сражение, в котором они потерпели поражение, произошло в 1940 году. За 21 век французская армия принимала участие лишь в военных операциях на территории африканского континента, где у них был существенный перевес по количеству личного состава.