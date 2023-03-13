Минимальное продление договора - 4 месяца.

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Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, она же «Зерновой коридор», позволяющая Украине экспортировать зерно в европейские страны, истекает уже 18 марта. Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвигал требования по продлению договора - снятие ограничений на экспорт для России, но учтены они не более.

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Несмотря на это, Россия сообщила о готовности продлить «Зерновой коридор» для Украины, но только на два месяца. Нюанс в том, что с этим не согласен Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он объясняет это тем, что договор предусматривал минимальное продление на 120 дней(4 месяца), поэтому если продлить только на 60 дней(2 месяца), то правовая составляющая документа будет нарушена.

Украинский министр объяснил ситуацию в своём Twitter и сказал, что сейчас Украина ожидает ответа от гарантов договора - Организации Объединённых Наций и Турции. Правда, Турции вряд ли есть дело сейчас до зернового экспорта, а ООН как раз таки и уговорили Россию на продление договора.

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Сергей Вершинин, заместитель Министра иностранных дел России, объяснил почему они готовы продлить договор всего на два месяца - хотят добиться снятия санкций с российских банков, получить доступ к экспорту и по-прежнему использовать аммиакопровод Тольятти-Одесса.