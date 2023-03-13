Трамп же считает, что это результат политики Байдена.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Буквально вчера бывший американский президент Дональд Трамп предрёк для Соединённых Штатов Америки экономический коллапс, который вернёт страну в эпоху Великой депрессии. Ответственность на это он естественно положил на своего конкурента - Джо Байдена.

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В тот же день действующий американский президент Джо Байден выступил с заявлением, где заявил, что финансовая система штатов в норме. Байден обвинил Трампа в крахе двух крупных американских банков - Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Он также уточнил, что для рядовых налогоплательщиков это ничем не грозит, пообещав защитить их средства. Для инвесторов прозвучала более плачевная новость: «Они осознавали риск, на который шли. Таков капитализм»

После такого заявления по очевидным причинам ситуация ухудшилась, и банковские компании начали терять стоимость своих акций. Одного из крупнейших банков Bank of America рынок пожалел - падение всего на 7%, когда 13-е место в списке лучших банков Соединённых Штатов Америки по версии журнала Forbes, а если быть точнее, то Western Alliance, установило пиковое падение акций - 75%

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На текущий момент ситуация приближается к состоянию экономического кризиса 2008 года.