Другие источники указывают, что он готов встретиться с Путиным.

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Издание Wall Street Journal сообщает, что впервые с момента начала боевых действий на украинских территориях Председатель КНР Си Цзиньпин желает поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленский. Сделать он это хочет в онлайн-формате. Последняя их встреча состоялась в 2021 году, с того момента Зеленский всё чаще призывал Китай к диалогу.

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В свою очередь, издание Reuters указывает на то, что глава Китая желает личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. На текущий момент у главы китайского государства не было визита в Москву, только небольшая встреча в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Wall Street Journal уточнили, что разговор с украинским президентом состоится после встречи Председателя КНР с Путиным. На фоне заявлений о возможной поставки китайского вооружения в Россию, страна будет обсуждать проблемы явно не экономического масштаба.

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В любом случае стремления Си Цзиньпиня провести диалог с участниками военного конфликта говорит о нарастающем желании Китая сыграть свою роль в его урегулировании.