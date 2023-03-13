Пока украинское правительство активно вовлекает иностранные финансовые средства в военно-промышленный комплекс, кто-то желает воспользоваться ситуацией и под шумок обеспечить себе безбедную старость. В сеть попал разговор украинского депутата, рассказывающего о своих коррупционных планах.
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Народный депутат Украины, предположительно член правящей партии «Слуга народа»(партия украинского президента) Игорь Негулевский, в телефонном разговоре поделился своим желанием заработать «ещё сотку», забрав с собой 200 миллионов долларов и покинув родные края. Украинские средства массовых информаций допускают, что телефонный собеседник депутата - Николай Тищенко, бывший участник той же партии, ныне исключён.
Свой план он желал осуществить через Министерство экологии, «взяв под контроль» ведомство, чтобы за три месяца украсть ещё 100 миллионов долларов. Украинский депутат уже распланировал своё турне в азиатские страны, где его никто никогда не найдёт.
Единственное, что депутата объединяет с украинскими национальными идеями - желание евроинтеграции. Правда, интегрировать в Европу, конкретно в швейцарский офшор, он желает не свою страну, а честно украденные 200 миллионов долларов.