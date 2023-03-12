Начиная с 2023 года Украина активно занималась вопросом поставок западных истребителей, призывая своих союзников отправить им американские F-16, но Белый дом не посчитал это сейчас необходимым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию.
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По его словам, ждать американские истребители F-16 в ближайшее время не имеет смысла. Объясняется это техническими и логистическими сложностями. Как минимум, в Украине нет инфраструктуры обслуживания истребителей, как и обученных лётчиков.
Несмотря на это, украинское правительство, как и некоторые союзники Украины, видят необходимость уже начать обучение украинских пилотов, чтобы в случае готовности к поставкам военной авиации избежать траты лишнего времени.
На текущий момент два украинских пилота проходят оценку умений в Соединённых Штатах Америки, чтобы можно было понять уровень их навыков и исходя из этого определиться с длительностью потенциального обучения эксплуатации западных истребителей. Украина ведёт отдельные переговоры с Норвегией касаемо обучения украинских пилотов.