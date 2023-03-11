Командование сочло его действия «непозволительным проступком»

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На 8 марта в украинских Telegram-каналах появилось видео с корпоратива в городе Болград, посвящённого международному женскому дню. Казалось бы обычное мероприятие, если не учитывать, что одним из гостей на нём был Владимир Руснак - заместитель военного комиссара центра комплектования и социальной поддержки(украинский военкомат)

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Он танцевал под песню «Алкоголичка» российского артиста Александра Реввы, причём можно заметить, как танцор притирался к другим мужчинам на празднике. Примечательно, что автор выше озвученной песни осудил действия России и сбежал в Испанию.

Видео с Владимиром Руснаком попало под руки Оперативного командования «Юг», которое сочло действия офицера «непозволительным проступком», за что он был отправлен в горячую точку. Сейчас рассматривается вопрос его увольнения с должности заместителя военного комиссара. Вот так человек, некогда отправлявший украинцев на фронт, сам попал туда.

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Стоит отметить, что хотя официально праздники в Украине отменены, праздновать украинцам никто не запретит, но когда ситуации касаются военнослужащих и тем более видео попадает в социальные сети - принимаются меры.