Ранее американские разведданые указывали на украинский след.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Произошедшие 26 сентября 2022 года взрывы на «Северный поток» и «Северный поток-2» нанесли ущерб транзиту российского газа. Как заявил тогда российский президент Владимир Путин, за диверсией стоят «англосаксы». Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен отреагировал на броское заявление, назвав домыслы бредом.

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Сейчас же издание New York Times публикует статью на основе американских разведданных, где говорится, что за диверсией могла стать проукраинская группировка. Говорится, что она действовало без ведома украинских властей и могла включать как граждан Украины, так и России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, отрицая причастность к взрывам на «Северных потоках». Впрочем, даже если и «украинский след» действительно есть за диверсией, то вполне вероятно, что осуществлён он был без ведома киевских властей.

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Стоит отметить, что несмотря на боевые действия, транзит российского газа через Украину продолжает действовать, хотя некоторые участки газопроводов напрямую затрагивают горячие точки и подорвать их можно в любой момент.