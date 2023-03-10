Произошедшие 26 сентября 2022 года взрывы на «Северный поток» и «Северный поток-2» нанесли ущерб транзиту российского газа. Как заявил тогда российский президент Владимир Путин, за диверсией стоят «англосаксы». Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен отреагировал на броское заявление, назвав домыслы бредом.
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Сейчас же издание New York Times публикует статью на основе американских разведданных, где говорится, что за диверсией могла стать проукраинская группировка. Говорится, что она действовало без ведома украинских властей и могла включать как граждан Украины, так и России.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, отрицая причастность к взрывам на «Северных потоках». Впрочем, даже если и «украинский след» действительно есть за диверсией, то вполне вероятно, что осуществлён он был без ведома киевских властей.
Стоит отметить, что несмотря на боевые действия, транзит российского газа через Украину продолжает действовать, хотя некоторые участки газопроводов напрямую затрагивают горячие точки и подорвать их можно в любой момент.