Издание News Nation сообщает о ряде заявлений со стороны Директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильяма Бёрнса. Глава американской внешней разведки заявил, что следующие несколько месяцев на фронте будут решающими.
реклама
Уильям Бёрнс прокомментировал и тактику российских военнослужащих. По его словам, российская армия способна добиваться успехов в долгосрочной перспективе, но по оценке американской разведки у них вряд ли получиться добиться стратегических прорывов или поддерживать их до конца года. Объясняется это тем, что российский президент Владимир Путин сделал ставку на долгосрочную перспективу, стараясь измотать союзников Украины.
В Украине прогнозы касаемо завершения боевых действий отличаются. Главный советник Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины по политическим вопросам Виктор Назаров считает, что они продляться ещё как минимум один год. При этом глава украинской разведки Кирилл Буданов с уверенностью заявляет о приближении ситуации к выводу российских войск с украинских территорий.