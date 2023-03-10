Иранское правительство продолжает развивать свою ядерную программу вопреки желанию Соединённых Штатов Америки, которые опасаются, что ещё одна страна на Ближнем востоке обзаведётся ядерным оружием.
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Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху сообщил, что Израиль готов начать свою военную операцию против Ирана уже в ближайшее время. Сегодня вечером Президент Израиля Ицхак Герцог выступит с обращением к еврейскому народу.
Месяц назад Израиль уже осуществлял действия по нанесению ущерба военно-промышленному комплексу Ирана с помощью своих беспилотников. Биньямин Нетаньяху отмечает, что мир не должен дать возможность Ирану разработать своё ядерное оружие, того же мнения и Ллойд Остин.
Вполне вероятно, что потенциальной целью атаки могут стать ядерные объекты Ирана. Учитывая, что ранее иранская противовоздушная оборона показала себя плохо против израильских беспилотников, очередной их налёт мог бы оказаться вполне себе удачным, особенно при поддержке штатов.
Ещё в начале марта премьер-министр Израиля настаивал, что нужно уже начать предпринимать действия в отношении Ирана, иначе они могут усовершенствовать свою противовоздушную оборону, в том числе если Россия поставит им ЗРК С-400.