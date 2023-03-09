Алексей Данилов, занимающий должность Секретаря Службы Безопасности и Обороны Украины(СНБО), заявил, что всё больше украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на условиях России. Он отметил, что это опасная тенденция и в последнее время об этом заговорили даже на западной части страны.
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В начале марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова к «серьёзным переговорам», но не припомнил, чтобы кто-то это им предлагал. Высшие политические круги Украины, в том числе президент страны - Владимир Зеленский, не видят смысла в переговорах с Россией из-за того, что она будет выдвигать свои условия и не выведет войска.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов про переговоры Украины с Россией, отметив, что произойдут они только тогда, когда на украинских территориях не останется российских военнослужащих. Он также добавил, что никто не будет принуждать Украину согласиться на российские условия или говорить вместо неё.
Напомним, что в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией. Если быть точнее, то указом Президента Украины утверждено решение СНБО, где первым же пунктом констатируется факт о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.