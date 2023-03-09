Он назвал это опасной тенденцией.

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Алексей Данилов, занимающий должность Секретаря Службы Безопасности и Обороны Украины(СНБО), заявил, что всё больше украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на условиях России. Он отметил, что это опасная тенденция и в последнее время об этом заговорили даже на западной части страны.

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В начале марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова к «серьёзным переговорам», но не припомнил, чтобы кто-то это им предлагал. Высшие политические круги Украины, в том числе президент страны - Владимир Зеленский, не видят смысла в переговорах с Россией из-за того, что она будет выдвигать свои условия и не выведет войска.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов про переговоры Украины с Россией, отметив, что произойдут они только тогда, когда на украинских территориях не останется российских военнослужащих. Он также добавил, что никто не будет принуждать Украину согласиться на российские условия или говорить вместо неё.

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Напомним, что в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией. Если быть точнее, то указом Президента Украины утверждено решение СНБО, где первым же пунктом констатируется факт о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.