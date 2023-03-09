Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Секретарь СНБО Украины: Всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
Он назвал это опасной тенденцией.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Алексей Данилов, занимающий должность Секретаря Службы Безопасности и Обороны Украины(СНБО), заявил, что всё больше украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на условиях России. Он отметил, что это опасная тенденция и в последнее время об этом заговорили даже на западной части страны.

реклама

В начале марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова к «серьёзным переговорам», но не припомнил, чтобы кто-то это им предлагал. Высшие политические круги Украины, в том числе президент страны - Владимир Зеленский, не видят смысла в переговорах с Россией из-за того, что она будет выдвигать свои условия и не выведет войска.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов про переговоры Украины с Россией, отметив, что произойдут они только тогда, когда на украинских территориях не останется российских военнослужащих. Он также добавил, что никто не будет принуждать Украину согласиться на российские условия или говорить вместо неё.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, что в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией. Если быть точнее, то указом Президента Украины утверждено решение СНБО, где первым же пунктом констатируется факт о запрете переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #снбо
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
56
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
2
Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
26
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
10
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
10
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
1
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
33
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
11
GeForce GTX 1060 против новых игр – честное тестирование старой видеокарты, вышедшей 7 лет назад
4
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
2
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
2
Страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть
2
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
1
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
17
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+
Politico: США рассматривают интеграцию передовых ракетных технологий в украинские МиГ
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
23
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
8
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
6
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
21
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
25
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
57
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
19
Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор
5
Главные игры марта 2023 года
6

Сейчас обсуждают

saf-saf
22:20
Правильно, зачем боятся Русских? Что может такого страшного исходить от нас? Разве что, Русский автомат Калашникова, пробьет твой глаз, или Русский танк Т72, раздавит гусеницей твою кастрюлеголову, а ...
В США опасаются ответа РФ за подрыв Северных потоков – как Россия может оставить ЕС без интернета
Ultimauser
22:13
В голос. А если кто-то сейчас действительно скинет в шорт после этого сообщения? Это же конечная будет...)
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
Vlud Karo
22:12
Командующий ВВС США пояснил, почему Украина в ближайшие годы не получит истребителей F-16, а получит пизды. автор пиши до конца
Командующий ВВС США пояснил, почему Украина в ближайшие годы не получит истребителей F-16
Александр Романцов
22:09
Рекламная статья а игра шлак, не тратьте время.
Мои впечатления от игры Terminator: Resistance. Часть 1
saf-saf
22:08
Спасибо! Было бы классно, если бы рядом с постом сразу высвечивался флажок страны, с которой пишет юзер. А то столько "все пропальщиков" развелось, корторые якобы живут в РФ...... а на самом деле из Л...
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
SANEKS
22:05
Соглашусь с тобой комрад.
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
Siberian Mouse
22:03
Аа, я понял)) тебя овоща, тригернуло, что я минус поставил?) Так я и не ставил... Ну ты ещё тупее чем я думал...
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Razg0n
22:01
Невидимая нога рынка.
Apple представила приложение для прослушивания классической музыки, но в РФ оно не будет доступно
Леонид Цыганов
22:00
А вы меньше его слушайте или фильтруйте его базар ведь он из опг озеро.
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
Siberian Mouse
22:00
Мне тебе ещё 2 тысячи срок расписать? Ладно. Мне плевать кто там Пепперминт, как я и говорил, только этот кал более-менее терпимо идёт на моем ведре. Перебирать ещё 20 линуксов я не собираюсь, у меня ...
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем