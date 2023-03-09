Издание Польское агентство печати сообщает, что главными «адвокатами» российской атомной энергетики являются Франция, Венгрия и Болгария. Ссылаясь на источники в Европейском союзе, они объясняют, что вышеперечисленные страны помогают России обходить европейские санкции.
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Крупнейшим «адвокатом» назвали Францию. Венгрия старается сделать свой вклад в блокирование всех санкций против «Росатома». Болгария зависит от множества российских ресурсов, в том числе газа и ядерного топлива для своей АЭС в городе Козлодуй.
Также издание считает, что «Росатом» считает себя защищённым и продолжает расширять спектр своей деятельности, так как его не включили десятый пакет европейских санкций. Источник издания утверждает, что Украина требует поднять вопрос поставок российского ядерного топлива для стран-участников Европейского союза.
Представитель Польши в Европейском союзе Анджей Садош призвал участников союза разработать санкции против российской атомной энергетики. Ранее он заявлял, что в Варшаве надеются на строгость десятого пакета европейских санкций.