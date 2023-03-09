Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики заявило, что ими было предотвращено покушение на ряд должностных лиц, в том числе на приднестровского президента Вадима Красносельского.
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По заявлению ведомства, за организацией покушения стоит Служба Безопасности Украины. По крайней мере, так им стало известно исходя из сведений задержанных, которые «дают признательные показания». Их обвинят по статьям приготовления к террористическому акту, убийству двух и более лиц. Исходя из молдавского законодательства, мера наказания могла бы быть вплоть до смертной казни, но так как преступление несостоявшееся, то грозит задержанным срок заключения.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев дал интервью телеканалу «Россия-24», где сообщил, что приднестровский президент на текущий момент остаётся в стране и продолжает исполнять свои обязанности.
Прокуратура страны отмечает, что террористический акт с покушением на государственных служащих должен был быть осуществлён в центре Тирасполя.
23 февраля 2023 года Министерство обороны России уведомило, что Вооружённые силы Украины активизировали свои людские ресурсы, беспилотные летательные аппараты, артиллерию и военную технику на границе с Приднестровьем. Они ожидали провокаций с украинской стороны, которых не произошло.