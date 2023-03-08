Представитель Белого дома Джон Кирби объяснил, почему Соединённые Штаты Америки оказывают Украине военную помощь в боевых действиях с Россией. Он упомянул про две гражданские войны в Соединённых Штатах Америки, где происходила борьба за американскую независимость и в которой штаты нуждались в иностранной поддержке.
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Следующий аргумент Кирби - влияние России на мировую экономику, в пример приводятся летние цены на газ и бензин. По его словам, Россия злоупотребляет своим положением в нефтегазовой промышленности и может таким образом влиять на экономику.
По мнению Кирби, если Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками «сложат руки», то Россия успешно выполнит все свои цели по Украине, но тогда это не завершится одной страной. Он задал риторический вопрос слушателям, спросив, сколько в таком случае уйдёт денег и прольётся американской крови.
На текущий момент известно, что с начала военного конфликта на территории Украины Соединённые Штаты Америки оказали украинской стороне военную помощь на сумму около 50 миллиардов долларов. Очевидно, что не все американцы рады такой трате денег не на их прямые нужды.