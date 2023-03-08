В интервью изданию Welt Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Китай укрепит союзнические с Россией, то начнётся новая мировая война. По его словам, Китай это осознаёт и поэтому осторожно относится к украинскому вопросу.
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Он добавил, что хотел бы видеть Китай союзником Украины и видит возможность китайской стороны сделать прагматическую оценку происходящей ситуации. Ранее украинский президент обращался к китайскому руководству с просьбой не поставлять России оружие.
На текущий момент Китай старается занимать максимально нейтральную позицию, хотя продолжает развивать экономические отношения с Россией, но и не оказывая военной поддержки. Пока что нет ни одного подтверждённого факта передачи Китаем вооружения для ведения российской армией боевых действий.
Несколько недель назад Китай опубликовал документ, который назвали «мирным планом» по Украине, но официально он является лишь позицией страны во внешней политике касаемо военных конфликтов. Документ состоит из двенадцати пунктов, среди которых уважение суверенитета и территориальных границ членов ООН, принцип невмешательства во внутреннюю политику стран, отказ от применения ядерного оружия - некоторые украинские чиновники сочли это за знак поддержки Украины, другие же раскритиковали из-за «туманности» написанного.