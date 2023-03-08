Он займёт должность более политического характера.

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Разгоревшиеся протесты в Грузии на фоне принятия грузинским парламентом закона об иностранных агентах вызвали критику со стороны европейских и американских чиновников. Причём речь о том, что Грузия начала подавлять митинги и не даёт гражданам высказаться, а принятый закон ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны.

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Один из таких чиновников - Нед Прайс, пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки. По его словам, штаты отправили «послание» Грузии, где сказано, что их страна будет поддерживать тех, кто отстаивает свои права, то есть протестующих. Он напомнил, что у них есть все инструменты для воздействия на антиправовые государства.

Сейчас же стало известно, что Нед Прайс покинет должность пресс-секретаря Госдепа, где он положительно проявил себя из-за шагов по возвращению политической открытости. Во-первых он вернул ежедневные брифинги, отменённые при правительстве Дональда Трампа, а во-вторых дал доступ журналистам к поездкам Генерального секретаря.

Как заявляет сам Нед Прайс, он работал аналитиком в Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов Америки, но покинул эту работу из-за несчастных случаев и судьбоносных случайностей. Ему нравится текущая работа в Госдепе, но больше всего его пристрастие к политике. Известно, что ему обещана должность политического характера с прямым подчинением Государственному секретарю Энтони Блинкену.

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Стоит отметить, что ситуация в Грузии постепенно стихает после заявления Президента Грузии Саломе Зурабишвили в поддержку протестующих. Она пообещала, что не даст закону об иностранных агентах быть принятым.