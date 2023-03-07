Бои за Бахмут происходят уже в течение семи месяцев, последние месяцы их кровопролитность нарастает с каждым днём и сражения происходят буквально за квадратный метр. Украинские военнослужащие не собираются отступать, а российские в свою очередь останавливать темп огневого давления.
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Иностранные издания сообщали, что источники в Белом доме предлагали Украине сдать Бахмут, предварительно укрепив оборонительные позиции за ним, чтобы избежать лишних потерять и сделать упор на контрнаступательные амбиции. Несмотря на это, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что город в Донецкой области не будет сдан и бои продолжатся, пока станут совсем небесперспективными.
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что для Украины Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое, поэтому бои всё ещё идут. Он не сделал свои ставки сколько ещё продержится украинская оборона города.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» рассказал об исходе по окружению его бойцов в Бахмуте, который может произойти в случае отсутствия стабильных поставок боеприпасов для наёмников.