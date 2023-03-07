Иран обладает достаточно большим арсеналом баллистических ракет, если сравнивать с другими странами Ближнего востока. Это позволяет им наладить военные поставки в Россию, которые, как заявляет издание Financial Times, не происходят из-за опасений страны, что Соединённые Штаты Америки могут предоставить Украине ракеты большой дальности.
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Речь идёт о ракетах ATACMS дальностью до 300 километров, которые можно запускать с M142 HIMARS. Сейчас Украина использует ракеты дальностью до 75 километров, в меньших запасах дальностью до 150 километров. В любом случае оба типа ракет не позволят наносить эффективные удары по тому же Крыму, которые могли бы быть возможны в случае предоставления ATACMS Украине.
Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что Россия могла бы совершить обмен с Ираном, предоставив им свою авиацию в обмен на танковые и артиллерийские боеприпасы, которые как никогда востребованы на фронте. Иран мог бы стать поставщиком и баллистических ракет, ведь сейчас российский военно-промышленный комплекс максимально старается нарастить производство своих ракет для компенсации уже потраченных, что говорит о потенциальном дефиците.
Несмотря на это, стоит учитывать, что есть понятие «неприкосновенного запаса» ракет, который должен поддерживаться для общей боеспособности российской армии. Такой может быть задействован только в самых кровопролитных сценариях, например прямой конфронтации с североатлантическим альянсом.