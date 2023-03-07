Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал понижение суммы выплат украинским военнослужащим за выполнение боевых задач. По его словам, такое решение позволило сэкономить ведомству 100 миллиардов гривен(более 2.5 миллиардов долларов)
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Украинский министр объяснил такое решение справедливым фактором. В пример он провёл ситуацию, в которой люди на «нуле(первой линии разграничения)» получают 100 тысяч гривен(2,7 тысяч долларов), в то же время силы обеспечения на расстоянии в 20 - 40 километров от фронта рассчитывают на ту же самую сумму. У некоторых из таких военнослужащих даже не было боевого распоряжения, при этом они получали наравне с бойцами горячих точек. К вышеуказанным сумам стоит добавить, что военнослужащие получают основную заработную плату, включающую в себя надбавку за звание, должность и другие факторы.
Тем, кто имеет мотивацию и желание заработать больше, Алесей Резников предложил переводиться на линию соприкосновения, а если военнослужащий желает отдохнуть от горячих точек и менее рисковать своей жизнью, он может выполнять задания меньше риска, получая надбавку в 30 тысяч гривен(810 долларов)
Сокращение сумм выплат было объяснено и тем, что Украине ещё нужно выплатить за каждого погибшего компенсацию в 15 миллионов гривен(400 тысяч долларов)