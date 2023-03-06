Компания SYPAQ Systems из Австралии, специализирующаяся на инновационных решениях, разработала свои беспилотные летательные аппараты Corvo PPDS. Всё бы ничего, но изготовлены они из картона, а в качестве креплений используется резиновая лента.
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Австралийское издание 7News получила информацию, что ежемесячно Вооружённые силы Украины получают от компании такой «хэндмейд» в количестве 100 беспилотных дронов. Причём поставляются дроны в разобранном виде, так что получателю ещё нужно собрать дрон.
Управляющий директор SYPAQ Systems отмечает, что хотя их самоделка не обладает большим функционалом, её можно использовать для доставки воды, еды или медицинских препаратов, по сути в гуманитарных целях.
Василий Мирошниченко, занимающий должность украинского посла в Австралию, заявляет, что Вооружённые силы Украины вышли на новый уровень и доставляют с помощью картонных дронов взрывчатку на позиции противника.
Изначально дроны проектировались совместно с австралийской армией, что изначально предрекло Corvo PPDS использование в военных целях. Сумма их контракта составляла 1,1 миллиона долларов. После предоставления беспилотников украинским военнослужащим, они получили отзыв и доработали свой проект, сделав его эффективным в разведывательных целях.