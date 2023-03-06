Босфор должен быть закрыт силами североатлантического альянса для прохода военных грузов.

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Начиная с 1 марта 2022 года Турция объявила, что закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для прохода через них военных кораблей. В особенности это коснулось и Россию, которая до начала боевых действий проходила через турецкие проливы. История даже хранит в себе случаи, когда российские силы имели планы занять оба пролива с целью получения стратегического перевеса, особенно они назревали на 1917 год, но революция всё изменила.

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Как сообщает турецкий Twitter-аккаунт Bosphorus Observer от представителя независимой консалтинговой фирмы по отслеживанию судов, через Босфор смог беспрепятственно пройти российский контейнеровоз «Спарта IV», который находится под американскими санкциями и содержал в себе военный груз, направляющийся в Новороссийск из сирийского города Тартус.

Предполагается, что судно получило право на проход через Босфор, так как перевозило гуманитарную помощь для пострадавших от серии турецких землетрясений. После выполненной задачи «Спарта IV» наполнили новым грузом на военно-морской базе, отправив обратно. При проходе через Босфор судно объявило об осадке до 6,2 метров, что говорит о тяжёлом грузе на нём. На определённых маршрутах судно проходило вместе с конвоем в виде ракетного корвета типа «Стерегущий»

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Ранее иностранные средства массовой информации сообщали о намерениях России перевезти часть стратегического вооружения из Сирии, чтобы использовать его в боевых действиях на территории Украины. Некоторые источники указывают на перевозку боевых машин пехоты.