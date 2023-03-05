Секретарь Службы Национальной Безопасности и Обороны(СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал крымский вопрос. Он считает, что сейчас нет другой возможности вернуть Крым, кроме как военный путём. Окончательное решение стоит за Президентом Украины и членами СНБО.
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По его словам, раньше в приоритете находилось дипломатическое урегулирование вопроса, но происходящие события делают это невозможным. Впрочем, даже в рамках дипломатического процесса Украине вряд ли удалось бы вернуть Крым, который официально вошёл в состав России.
Алексей Данилов уточнил, что стратегия возвращения Крыма предполагала несколько вариантов и разработана ещё в 2021 года. Среди них был и военный, но Офис президента Украины рассматривал только дипломатический путь.
Ранее бывший Командующий силами Соединённых Штатов Америки в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес опубликовал свой вариант возвращения Крыма военным путём, где располагалась карта крымского полуострова и точки потенциальных обстрелов. Американский офицер обозначил места, по которым Украине стоило бы наносить удары, чтобы изолировать остров и заставить российских военнослужащих покинуть его.