Вчера Евгений Пригожин сообщил об окружении Бахмута.

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Буквально вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Бахмут окружён и есть только одна эвакуационная дорога, по которой он рекомендует Президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести украинских военнослужащих, пока такая возможность предоставляется.

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Спикер Оперативного командования Вооружённых сил Украины «Восток» заявил, что России пока не удалось установить контроль над городом, а массового отступления украинских сил не произошло. По его словам, город также контролируется Украиной несмотря на тяжёлые бои, а военнослужащие проводят «плановую ротацию позиций»

Он указывает на то, что 4 марта 2023 года бои затронули сёла Васюковка, Дубово-Василевка, Ивановское, Богдановка, где произошёл 21 обстрел со стороны российской артиллерии и 9 боевых столкновений. В общем за день на фронте фиксируют 131 обстрел и 38 активных боёв.

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Аналитики Института изучения войны(ISW) считают, что на текущий момент Бахмут не может быть взят Россией. Украине удаётся удерживать контроль, хотя ощутимое позиционное преимущество находится у российских военных. Они видят действия со стороны украинских военнослужащих, направленные на создание условий для потенциального отхода, если такой будет необходим.