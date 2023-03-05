Этому поспособствовал визит Зеленского.

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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко объявил, что Украина получит вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано изначально. Ранее шла речь о 14 единицах техники с учётом, что страна оперативно взялась за вопрос обучения украинских танковых экипажей.

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По словам Вадима Пристайко, такому решению поспособствовал визит Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Ему удалось обсудить вопрос поставок и договориться о максимальном на текущий момент количестве поставляемых танков. Поднимался и вопрос отправки военные самолётов, с которым всё оказалось гораздо сложнее. Украинский посол сообщает, что разные страны получают разные запросы от Украины в зависимости от их возможностей и целесообразности желаемого.

Помимо обещанных Challenger 2 Великобритания планирует отправить Украине 30 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155-мм, того же калибра, что и M777, но более выгодными в плане быстрой передислокации после использования. В то же время основный поставщик артиллерийских снарядов 155-мм для Украины выступают Соединённые Штаты Америки.

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Британский премьер Риши Сунак рассчитывает, что Украина сможет задействовать на поле боя Challenger 2 уже к концу марта.