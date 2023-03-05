В этом ей помогают третьи страны.

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Несмотря на введённые экономические санкции от Европейского союза и «Большой семёрки», России удаётся их обходить, получая полупроводники и другие технологии от третьих стран. Об этом рассказывает издание Bloomberg, ссылаясь на источник в виде высокопоставленного европейского дипломата.

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По его словам, российский импорт вернулся в довоенные реалии 2020 года. Об этом свидетельствует анализ торговых данных, по которому становится понятно, что Россия получает современные микросхемы и интегральные схемы европейского производства от третьих стран. В этом ей помогает Казахстан, Турция и Объединённые Арабские Эмираты.

На примере Казахстана рассказывается, что до 2022 года страна экспортировала в Россию полупроводников на небольшую сумму в 12 тысяч долларов, сейчас она выросла до 3,7 миллионов долларов. В некоторых отраслях Китай также оказывает помощь, обходя европейские санкции. Впрочем, если же говорить конкретно о присоединившихся к антироссийским санкциям, то оборотная сумма на торговлю с Россией чипами у них действительно упала с 163 миллионов долларов до 60 миллионов долларов.

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Введённых санкций на 1 500 физических лиц со стороны Европейского союза, как и другие меры по ограничению России в международной торговле, не могут эффективно работать из-за отсутствия достаточных методов по сравнению с Соединёнными Штатами Америки, имеющими централизованную систему сбора информации. Объяснение этому максимально просто: Европейский союз полагается на участников союза, пытаясь регулировать их национальную политику через Европейскую комиссию, штаты же как единое государство могут легче совершенствовать свои методы.