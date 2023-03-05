Проблема в том, что европейские страны пока не могут столько отправлять.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Издание Financial Times сообщает, что Украина подала официальный запрос к странам-участникам Европейского союза с просьбой помочь устранить ей дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм, сказывающийся на наступательных возможностях страны. Так Министерство обороны Украины рассчитывает в перспективе на поставку 250 тысяч единиц артиллерийских снарядов для гаубиц М777А2.

реклама

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые Силы Украины используют артиллерию реже, чем могли бы. Причина тому - дефицит поставок, из-за чего количество потенциальных обстрелов снижено в пять раз.

Проблема заключается в том, что союзники Украины не готовы поставлять такой объём артиллерийских снарядов. Две недели назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что потребности украинской армии значительно превышают производство артиллерийских снарядов в странах-участниках североатлантического альянса.

Ещё в прошлом году перед проведением заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на штаб-квартире НАТО в Брюсселе Офис президента Украины огласил список необходимого вооружения для проведения наступательных операций: 500 танков, 300 РСЗО, 1 000 единиц артиллерии М777(155-мм), 2 000 броневиков, 1 000 дронов.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

За все осуществлённые военные поставки украинскими союзниками Вооружённые Силы Украины в лучшем случае имеют 10% от того, что хотели бы получить.