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Украина хочет получать от Евросоюза по 250 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм в месяц
Проблема в том, что европейские страны пока не могут столько отправлять.
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Издание Financial Times сообщает, что Украина подала официальный запрос к странам-участникам Европейского союза с просьбой помочь устранить ей дефицит артиллерийских снарядов калибра 155-мм, сказывающийся на наступательных возможностях страны. Так Министерство обороны Украины рассчитывает в перспективе на поставку 250 тысяч единиц артиллерийских снарядов для гаубиц М777А2.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые Силы Украины используют артиллерию реже, чем могли бы. Причина тому - дефицит поставок, из-за чего количество потенциальных обстрелов снижено в пять раз.

Проблема заключается в том, что союзники Украины не готовы поставлять такой объём артиллерийских снарядов. Две недели назад Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что потребности украинской армии значительно превышают производство артиллерийских снарядов в странах-участниках североатлантического альянса.

Ещё в прошлом году перед проведением заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на штаб-квартире НАТО в Брюсселе Офис президента Украины огласил список необходимого вооружения для проведения наступательных операций: 500 танков, 300 РСЗО, 1 000 единиц артиллерии М777(155-мм), 2 000 броневиков, 1 000 дронов.

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За все осуществлённые военные поставки украинскими союзниками Вооружённые Силы Украины в лучшем случае имеют 10% от того, что хотели бы получить.

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#россия #украина #евросоюз #155-мм
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