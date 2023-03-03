ЧВК «Вагнер» открыли в Санкт-Петербурге молодёжный клуб «Вагнерёнок», цель которого просвещение молодёжи, внушение ей любви к отечеству. Детей посещают депутаты, силовики и активисты, проводя лекции или играя в игры, например, в симулятор военного беспилотника. Организация начала работать в начале января, их первая встреча проведена 29 января, где было десять человек.
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За месяц гостями «Вагнерёнка» стали депутаты Государственной думы Василий Власов(от партии ЛДПР) и Мария Бутина(от партии Единая Россия), также своим визитом не обделили блогеры Юрий Подоляка и Виталий Вереск. Второй был лектором «ЧВК Вагнер Центр»
На проведённом 22 февраля встрече специальным гостем оказался Виктор Шмарковский, который представился спецназовцем. На своей лекции он рассказал про методы гипноза и излучение дельта-волн, которые, по его словам, он может выдержать из-за «скопления жидкости в определенных зонах», назвав себя «ребёнком первой атомной бомбы». Участники встречи с улыбкой наблюдали за таким неординарным гостем.
«Вагнерёнок» курируется молодым политиком Александром Тронин, ранее членом ЛДПР. Предложение возглавить молодёжную организацию сделал ему Евгений Пригожин. Как сообщается, с момента основания клуба его посетило более шестидесяти человек.