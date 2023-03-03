Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Украина не могла бы наносить удары по российской инфраструктуре, если бы Соединённые Штаты Америки не принимали бы в этом непосредственное участие, в том числе передавая разведывательные данные.
реклама
Бригадный генерал Пэт Райдер, занимающий должность пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, заявил, что они не принимают никакого участие в нанесении ударов по объектам на российской территории и не передают Украине разведывательные данные. По его словам, штаты не воюют с Россией и не ищут стремления к этому.
Более того, американский военный чиновник на вопрос журналиста про осведомлённость Пентагона в организации Украиной таких операций, ответил, что с такими вопросами отослал бы его к ним(прим. украинцам)
Известно, что Соединённые Штаты Америки оказывают Украине помощь в отслеживании передвижения российских военнослужащих по украинской территории, чтобы Вооружённые Силы Украины могли корректировать артиллерийские огонь.
За последнюю неделю фиксируются неоднократные случаи проникновения украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию России, где их целью была гражданская инфраструктура промышленного типа.