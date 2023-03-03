Представитель оборонного ведомства прокомментировал обвинения в оказании помощи Украине с разведданными.

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Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Украина не могла бы наносить удары по российской инфраструктуре, если бы Соединённые Штаты Америки не принимали бы в этом непосредственное участие, в том числе передавая разведывательные данные.

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Бригадный генерал Пэт Райдер, занимающий должность пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, заявил, что они не принимают никакого участие в нанесении ударов по объектам на российской территории и не передают Украине разведывательные данные. По его словам, штаты не воюют с Россией и не ищут стремления к этому.

Более того, американский военный чиновник на вопрос журналиста про осведомлённость Пентагона в организации Украиной таких операций, ответил, что с такими вопросами отослал бы его к ним(прим. украинцам)

Известно, что Соединённые Штаты Америки оказывают Украине помощь в отслеживании передвижения российских военнослужащих по украинской территории, чтобы Вооружённые Силы Украины могли корректировать артиллерийские огонь.

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За последнюю неделю фиксируются неоднократные случаи проникновения украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию России, где их целью была гражданская инфраструктура промышленного типа.