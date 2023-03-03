Причиной тому обстрелы АЭС и проблемы с ротацией экспертов МАГАТЭ.

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Европейский союз после заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовал заявление, где призвал Россию вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Они отметили, что «выражают глубокую обеспокоенность» из-за обстрелов на территории энергообъекта.

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Евросоюз поддерживает желание Международного агентства по атомной энергии добиться прекращения боевых действий в Энергодаре для безопасности Запорожской АЭС, а также разобраться с задержками по ротации экспертов МАГАТЭ, которые достигают три-четыре недели.

Министр климата и окружающей среды Польши с ироничной фамилией Анна Москва неоднократно призывала прекратить членство России в МАГАТЭ, однако такое решение принимается при участии всех стран-участников и не нанесёт как такового вреда для исключённой страны, если она в любом случае не следует накладываемым ограничениям и рекомендациям.

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На текущий момент Запорожская АЭС работает не в полную силу и исключительно для поддержания ядерной безопасности. Энергообъект поддерживает одну из четырёх линий электропередач мощностью 750 кВ.