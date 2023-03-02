Пригожин уже откомментировал ситуацию.

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Сербский президент Александр Вувич заявил, что все сербы, которые вступили в ЧВК «Вагнер», будут арестованы по прибытию домой. Когда журналисты поинтересовались почему Вувич с негативом отнёсся к наёмникам, он сообщил, что ему в стране не нужна такая частная военная компания.

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Известно, что сербский президент может быть зол на ЧВК «Вагнер» из-за событий 16 февраля, когда в Белграде выступили с протестом фигуранты пророссийских сил и сербские националисты, требующие прекратить переговорный процесс с Косово. В адрес Александра Вувича поступили угрозы убийства. Организатором протеста оказался ультранационалист Дамьян Кнежевич, поддерживающий участие сербов в боевых действиях на территории Украины. Его арестовала сербская полиция.

Свою реакцию на протест Вувич также озвучил, предположив, что их деятельность финансирует Россия. Он отметил, что «дружественные страны так не поступают»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал комментарий по поводу ареста бойцов его организации, сказав, что Вувич напрасно устроил истерику, так как в организации не осталось сербских наёмников: последний серб покинул её два месяца назад. Соответственно, арестовывать некого.