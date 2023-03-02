Сербский президент Александр Вувич заявил, что все сербы, которые вступили в ЧВК «Вагнер», будут арестованы по прибытию домой. Когда журналисты поинтересовались почему Вувич с негативом отнёсся к наёмникам, он сообщил, что ему в стране не нужна такая частная военная компания.
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Известно, что сербский президент может быть зол на ЧВК «Вагнер» из-за событий 16 февраля, когда в Белграде выступили с протестом фигуранты пророссийских сил и сербские националисты, требующие прекратить переговорный процесс с Косово. В адрес Александра Вувича поступили угрозы убийства. Организатором протеста оказался ультранационалист Дамьян Кнежевич, поддерживающий участие сербов в боевых действиях на территории Украины. Его арестовала сербская полиция.
Свою реакцию на протест Вувич также озвучил, предположив, что их деятельность финансирует Россия. Он отметил, что «дружественные страны так не поступают»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал комментарий по поводу ареста бойцов его организации, сказав, что Вувич напрасно устроил истерику, так как в организации не осталось сербских наёмников: последний серб покинул её два месяца назад. Соответственно, арестовывать некого.