Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опубликовал список израильских обещаний, которые он получил от Министра иностранных дел Израиля во время их дипломатической встречи в Киеве.
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Так Израиль обещает выполнить семь пунктов по поддержке Украины, затрагивающие финансовую, дипломатическую и миграционную помощь, но без поставок военной техники. Первым делом Израиль обещает предоставить Украине кредит на сумму 200 миллионов долларов для финансирования здравоохранения и поддержать мирное урегулирование военного конфликта на тех условиях, которые видит Владимир Зеленский.
Израиль готов приостановить высылку украинских граждан из Израиля, предоставить им право на трудовую деятельность и увеличить оказываемую гуманитарную медицинскую помощь для пострадавших. На текущий момент украинским беженцам продлено пребывание в Израиле на срок до 30 апреля 2023 года, но рабочая виза есть только у тех, кто въехал в страну до 30 сентября прошлого года.
Из около-военного можно лишь отметить поставку оборудования для разминирования и систему предупреждения о ракетных ударах, которую обещано развернуть в течение следующих четырёх месяцев.