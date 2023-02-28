Иначе другого момента может уже не быть.

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Александр Лукашенко считает, что сейчас военный конфликт находится на уникальном моменте для его мирного урегулирования. Белорусский президент уверен, что если не сделать это сейчас, то в будущем уже и не получиться, ведь Россия может полностью конверсировать гражданскую экономику в военную.

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Предпринимаемые действия России он объясняет необходимостью обеспечить российскую безопасность, чтобы от Украины не поступало признаков агрессии. Лукашенко добавил, что российская сторона конфликта выражала свою готовность к переговорам на основе своего мирного плана, но получала отказ.

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Белорусский президент отмечает, что если вдруг между Соединёнными Штатами Америки и Китаем произойдёт накал отношений, все могут забыть об Украине. Александр Лукашенко назвал украинского президента Владимира Зеленского неплохим человеком, но неопытным, который верит аплодисментам на своих выступлениях без осознания их неискренности. В пример он приводит Горбачёва, политику которого восхваляли на западе, а в итоге оставили в трудный момент без поддержки.